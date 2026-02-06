Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст". Украшенные доспехи (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Украшенные доспехи
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,979)
- Вес11,15 гр
- Чистого золота (0,351 oz) 10,9159 гр
- Диаметр36,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалСоверен
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1603-1604) года "Второй бюст". Украшенные доспехи. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Spink за 50000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", разновидность - украшенные доспехи?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", разновидность - украшенные доспехи, составляет 35000 USD. В монете содержится 10,9159 гр чистого золота, поэтому ниже 1674,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", вариант - украшенные доспехи?
Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", вариант - украшенные доспехи, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен без года (1603-1604) "Второй бюст". Украшенные доспехи?
Для продажи соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.