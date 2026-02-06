flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст". Украшенные доспехи (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Украшенные доспехи

Аверс монеты - Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" Украшенные доспехи - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" Украшенные доспехи - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес11,15 гр
  • Чистого золота (0,351 oz) 10,9159 гр
  • Диаметр36,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалСоверен
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:35000 USD
График аукционных продаж Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" Украшенные доспехи - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1603-1604) года "Второй бюст". Украшенные доспехи. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Spink за 50000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьXF
Цена
36250 $
Цена в валюте аукциона 36250 USD
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
67775 $
Цена в валюте аукциона 50000 GBP
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 15 января 2021
ПродавецStack's
Дата15 января 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе New York Sale - 14 января 2021
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 25 сентября 2018
ПродавецSovereign Rarities
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", разновидность - украшенные доспехи?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", разновидность - украшенные доспехи, составляет 35000 USD. В монете содержится 10,9159 гр чистого золота, поэтому ниже 1674,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", вариант - украшенные доспехи?

Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1603-1604) "Второй бюст", вариант - украшенные доспехи, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен без года (1603-1604) "Второй бюст". Украшенные доспехи?

Для продажи соверен без года (1603-1604) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
