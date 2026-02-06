2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,97 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 21353 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 13 января 2023.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 220 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.