2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,97 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 21353 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 13 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 12 ноября 2025
ПродавецCNG
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Agora - 30 сентября 2025
ПродавецAgora
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 28 августа 2024
ПродавецCNG
Дата28 августа 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 14 июля 2021
ПродавецSpink
Дата14 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 3 июня 2020
ПродавецGoldberg
Дата3 июня 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 24 апреля 2019
ПродавецDavissons Ltd.
Дата24 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 марта 2026
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 марта 2026
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 220 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
