1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 19000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 5700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.