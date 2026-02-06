flag
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5700 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 19000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
3323 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
5359 $
Цена в валюте аукциона 4750 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 14 марта 2018
ПродавецDNW
Дата14 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 28 марта 2017
ПродавецSpink
Дата28 марта 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 17 января 2017
ПродавецSpink
Дата17 января 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 28 марта 2012
ПродавецSpink
Дата28 марта 2012
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе CNG - 20 мая 2009
ПродавецCNG
Дата20 мая 2009
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 15 мая 2003
ПродавецSpink
Дата15 мая 2003
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 5700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

