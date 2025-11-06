flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
Средняя цена (PROOF):20000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 16000 CHF. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьPROOF
Цена
19759 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 21 октября 2025
ПродавецNOONANS
Дата21 октября 2025
СохранностьF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 11 июля 2024
ПродавецNOONANS
Дата11 июля 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 6 сентября 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 8 февраля 2023
ПродавецCNG
Дата8 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 27 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата27 октября 2022
СохранностьF15 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Schulman - 29 октября 2021
ПродавецSchulman
Дата29 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 620 USD для регулярного чекана и 20000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

