flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,45 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:440 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 27 января 2026
ПродавецNOONANS
Дата27 января 2026
СохранностьVF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 440 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Для продажи пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы