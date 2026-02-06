Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,45 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалПенни
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 440 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Для продажи пенни без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.