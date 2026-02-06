flag
1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,23 гр
  • Диаметр10 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 пенни
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
График аукционных продаж 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1400 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе CNG - 20 мая 2020
ПродавецCNG
Дата20 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2019
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Heritage - 29 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2014
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2005
СохранностьXF45 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Для продажи 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
