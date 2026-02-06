1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,23 гр
- Диаметр10 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 пенни
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1400 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2019.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Для продажи 1/2 пенни без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.