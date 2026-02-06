flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес11,15 гр
  • Чистого золота (0,351 oz) 10,9159 гр
  • Диаметр36,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалСоверен
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:48000 USD
График аукционных продаж Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе MDC Monaco за 120000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
95741 $
Цена в валюте аукциона 75000 GBP
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
43248 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе New York Sale - 11 января 2023
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 июня 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 июня 2016
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Hess Divo - 17 ноября 2015
ПродавецHess Divo
Дата17 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Creusy Numismatique - 5 декабря 2013
ПродавецCreusy Numismatique
Дата5 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 декабря 2008
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 декабря 2008
ПродавецStack's
Дата18 декабря 2008
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 15 января 2008
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 15 января 2008
ПродавецStack's
Дата15 января 2008
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 2 мая 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата2 мая 2006
СохранностьF
Цена
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 5 мая 2005
ПродавецSpink
Дата5 мая 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" на аукционе Spink - 15 мая 2003
ПродавецSpink
Дата15 мая 2003
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 48000 USD. В монете содержится 10,9159 гр чистого золота, поэтому ниже 1674,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?

Для продажи соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
