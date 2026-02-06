Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 48000 USD. В монете содержится 10,9159 гр чистого золота, поэтому ниже 1674,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"? Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.