Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,979)
- Вес11,15 гр
- Чистого золота (0,351 oz) 10,9159 гр
- Диаметр36,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалСоверен
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1603-1604) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе MDC Monaco за 120000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сколько стоит золотая монета Якова I соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" составляет 48000 USD. В монете содержится 10,9159 гр чистого золота, поэтому ниже 1674,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"?
Для продажи соверен без года (1603-1604) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.