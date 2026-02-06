flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1603 года "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1603
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1603 года "Первый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3300 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьVF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 81 EUR
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе St James’s - 1 ноября 2025
ПродавецSt James’s
Дата1 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 12 марта 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 8 сентября 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата8 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 26 июня 2024
ПродавецDavissons Ltd.
Дата26 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе St James’s - 17 октября 2023
ПродавецSt James’s
Дата17 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 31 августа 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата31 августа 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 31 августа 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата31 августа 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе CNG - 11 марта 2022
Великобритания 6 пенсов 1603 "Первый бюст" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1603 года "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" составляет 540 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1603 года "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1603 года "Первый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1603 года "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы