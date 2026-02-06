Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,45 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалПенни
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1603-1604) года "Второй бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" составляет 110 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?
Для продажи пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.