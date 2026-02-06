flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,45 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1603-1604) года "Второй бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Roma Numismatics - 25 ноября 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 20 января 2020
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 20 января 2020
ПродавецStack's
Дата20 января 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Holding History Inc - 1 июня 2019
ПродавецHolding History Inc
Дата1 июня 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 25 июля 2018
ПродавецCNG
Дата25 июля 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 24 февраля 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата24 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 25 марта 2015
ПродавецCNG
Дата25 марта 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"?

Для продажи пенни без года (1603-1604) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы