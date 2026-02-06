flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес1,125 гр
  • Чистого золота (0,0332 oz) 1,0316 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 11000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
4988 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Corinphila - 3 октября 2020
ПродавецCorinphila
Дата3 октября 2020
СохранностьVG
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Pegasi Numismatics - 19 мая 2020
ПродавецPegasi Numismatics
Дата19 мая 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 31 марта 2005
ПродавецSpink
Дата31 марта 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе UBS - 16 сентября 2002
ПродавецUBS
Дата16 сентября 2002
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 5000 USD. В монете содержится 1,0316 гр чистого золота, поэтому ниже 158,36 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы