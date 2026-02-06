1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес1,125 гр
- Чистого золота (0,0332 oz) 1,0316 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 11000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 5000 USD. В монете содержится 1,0316 гр чистого золота, поэтому ниже 158,36 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.