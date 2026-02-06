1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 5000 USD. В монете содержится 1,0316 гр чистого золота, поэтому ниже 158,36 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"? Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.