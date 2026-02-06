flag
6 пенсов 1603 года "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1603
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1603 года "Второй бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1600 USD. Торги состоялись 22 мая 2025.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе St James’s - 7 июня 2025
ПродавецSt James’s
Дата7 июня 2025
СохранностьXF
Цена
677 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе St James’s - 17 октября 2023
ПродавецSt James’s
Дата17 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2018
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе Emporium Hamburg - 16 декабря 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1603 "Второй бюст" на аукционе Heritage Eur - 28 ноября 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата28 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1603 года "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" составляет 360 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1603 года "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1603 года "Второй бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1603 года "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

