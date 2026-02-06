flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст". Перья над щитом (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2300 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (46)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) года "Шестой бюст". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 9500 CHF. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
11732 $
Цена в валюте аукциона 9500 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе CNG - 30 ноября 2022
ПродавецCNG
Дата30 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 15 июня 2022
ПродавецNOONANS
Дата15 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 12 октября 2021
ПродавецDNW
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 29 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата29 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 14 июля 2021
ПродавецSpink
Дата14 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 7 июля 2021
ПродавецDNW
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 7 апреля 2021
ПродавецDNW
Дата7 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 4 августа 2020
ПродавецSpink
Дата4 августа 2020
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст", разновидность - перья над щитом, составляет 2300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст". Перья над щитом?

Для продажи 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
