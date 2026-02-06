flag
6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1613
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Spink за 2000 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2025.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1613 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 6 пенсов 1613 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 6 пенсов 1613 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

