6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал6 пенсов
- Год1613
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Spink за 2000 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2025.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" составляет 240 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст"?
Для продажи 6 пенсов 1613 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.