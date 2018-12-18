6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.