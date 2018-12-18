flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1614
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 826 проданному на аукционе BAC Numismatics за 150 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 5 мая 2021
ПродавецBAC
Дата5 мая 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 27 октября 2020
ПродавецBAC
Дата27 октября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 21 апреля 2020
ПродавецBAC
Дата21 апреля 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 17 сентября 2019
ПродавецBAC
Дата17 сентября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1614 "Четвёртый бюст" на аукционе BAC - 18 декабря 2018
ПродавецBAC
Дата18 декабря 2018
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1614 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

