ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1604 года "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1604
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1604 года "Второй бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 75437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 18 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Pesek Auctions - 25 февраля 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата25 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 18 февраля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата18 февраля 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 13 ноября 2021
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата13 ноября 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе CNG - 1 сентября 2021
ПродавецCNG
Дата1 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 8 мая 2021
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата8 мая 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьPO
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 14 ноября 2020
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата14 ноября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Goldberg - 3 февраля 2016
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1604 "Второй бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2006
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1604 года "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" составляет 210 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1604 года "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1604 года "Второй бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1604 года "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

