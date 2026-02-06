flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр35 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЛавр
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4700 USD
График аукционных продаж Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Spink за 15000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2011.

Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3477 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе CNG - 13 августа 2025
ПродавецCNG
Дата13 августа 2025
СохранностьVF
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе CNG - 21 мая 2025
ПродавецCNG
Дата21 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Boule - 20 апреля 2023
ПродавецBoule
Дата20 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Auction World - 16 января 2022
ПродавецAuction World
Дата16 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Jean ELSEN - 5 июня 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата5 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе iNumis - 8 декабря 2020
ПродавецiNumis
Дата8 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе CNG - 17 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата17 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе CNG - 14 мая 2020
ПродавецCNG
Дата14 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Genevensis - 19 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата19 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 25 сентября 2018
ПродавецSovereign Rarities
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" составляет 4700 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Первый бюст"?

Для продажи лавр без года (1619-1625) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
