1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2300 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (63)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Перья над щитом. Это undefined монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Spink за 7500 GBP. Торги состоялись 27 июня 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
2895 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 23 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Bruun Rasmussen - 25 апреля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата25 апреля 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Сколько стоит монета Якова I 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом, составляет 2300 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом?

Для продажи 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

