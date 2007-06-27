1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Перья над щитом
Техническая информация
- Вес30 гр
- Диаметр44 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Перья над щитом. Это undefined монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Spink за 7500 GBP. Торги состоялись 27 июня 2007.
Сколько стоит монета Якова I 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом, составляет 2300 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом?
Для продажи 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.