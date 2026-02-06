2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,83 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 44506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 2 сентября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 270 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.