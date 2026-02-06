flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,83 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 44506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 2 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 16 октября 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 14 сентября 2023
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 14 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата14 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе VAuctions - 2 июля 2021
ПродавецVAuctions
Дата2 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 20 мая 2020
ПродавецCNG
Дата20 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 16 января 2019
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 16 января 2019
ПродавецStack's
Дата16 января 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Agora - 27 февраля 2018
ПродавецAgora
Дата27 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 января 2017
ПродавецCNG
Дата18 января 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 10 декабря 2016
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 25 мая 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата25 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

