1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Перья над щитом
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе London Coins LTD за 1300 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2016.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом, составляет 810 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.