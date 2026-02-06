flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (46)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе London Coins LTD за 1300 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 22 января 2026
ПродавецCNG
Дата22 января 2026
СохранностьVF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 сентября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 6 марта 2024
ПродавецCNG
Дата6 марта 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 13 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 29 сентября 2022
ПродавецNOONANS
Дата29 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 9 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата9 февраля 2021
СохранностьFR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 23 января 2020
ПродавецDNW
Дата23 января 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 12 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - перья над щитом, составляет 810 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

