ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1611
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:570 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 97082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 11 марта 2022
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 275 USD
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" составляет 570 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1611 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

