ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1623
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 2750 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 3 декабря 2025
ПродавецCNG
Дата3 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата18 ноября 2022
СохранностьVF35 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьF15 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе St James’s - 5 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата5 февраля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 17 апреля 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата17 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1623 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 24 сентября 2013
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" составляет 420 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1623 года "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

