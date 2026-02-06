flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1607
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Spink за 1000 GBP. Торги состоялись 9 января 2025.

Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Russiancoin - 10 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата10 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьFR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 16 января 2019
ПродавецDNW
Дата16 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 3 декабря 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 14 декабря 2017
ПродавецDNW
Дата14 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 22 марта 2012
ПродавецStack's
Дата22 марта 2012
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1607 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

