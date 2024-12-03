1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит монета Якова I 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - под всадником ровный грунт или трава? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - под всадником ровный грунт или трава, составляет 4200 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - под всадником ровный грунт или трава? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - под всадником ровный грунт или трава, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.