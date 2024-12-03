1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Под всадником ровный грунт или трава
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Вес30 гр
- Диаметр44 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава. Это undefined монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 30000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
