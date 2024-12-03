flag
1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Под всадником ровный грунт или трава

Аверс монеты - 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Под всадником ровный грунт или трава - цена монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Под всадником ровный грунт или трава - цена монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4200 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" Под всадником ровный грунт или трава - цена монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (99)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава. Это undefined монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 30000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьF
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьVF25 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 18 января 2024
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVG
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит монета Якова I 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - под всадником ровный грунт или трава?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - под всадником ровный грунт или трава, составляет 4200 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - под всадником ровный грунт или трава?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - под всадником ровный грунт или трава, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Под всадником ровный грунт или трава?

Для продажи 1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

