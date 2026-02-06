1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск". Без линии под всадником (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Без линии под всадником
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.
