6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1615
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:310 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 380 GBP. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1615 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Великобритания 6 пенсов 1615 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 6 пенсов 1615 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" составляет 310 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1615 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

