6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал6 пенсов
- Год1610
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе NOONANS за 500 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст" составляет 410 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст"?
Для продажи 6 пенсов 1610 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.