6 пенсов 1606 года "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Где продать монету 6 пенсов 1606 года "Третий бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1606 года "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.