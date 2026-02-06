flag
6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1622
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Spink за 480 GBP. Торги состоялись 30 января 2026.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
663 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Pegasi Numismatics - 23 мая 2017
ПродавецPegasi Numismatics
Дата23 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1622 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2014
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2014
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" составляет 320 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1622 года "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

