6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1608
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Numimarket - 16 апреля 2024
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Numimarket - 16 апреля 2024
ПродавецNumimarket
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 5 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата5 февраля 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Sedwick - 8 ноября 2021
ПродавецSedwick
Дата8 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 7 июня 2015
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 28 июня 2006
ПродавецCNG
Дата28 июня 2006
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 31 марта 2004
ПродавецCNG
Дата31 марта 2004
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 января 2003
Великобритания 6 пенсов 1608 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 января 2003
ПродавецHeritage
Дата11 января 2003
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" составляет 210 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1608 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
