Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Без обводки или с одной стороны
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,45 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалПенни
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны. Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 75463 проданному на аукционе Stack's Bowers за 440 USD. Торги состоялись 18 сентября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - без обводки или с одной стороны?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - без обводки или с одной стороны, составляет 190 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - без обводки или с одной стороны?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - без обводки или с одной стороны, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны?
Для продажи пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.