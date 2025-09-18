flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Без обводки или с одной стороны

Аверс монеты - Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" Без обводки или с одной стороны - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" Без обводки или с одной стороны - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,45 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" Без обводки или с одной стороны - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны. Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 75463 проданному на аукционе Stack's Bowers за 440 USD. Торги состоялись 18 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 27 октября 2023
ПродавецSpink
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 5 января 2023
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 5 января 2023
ПродавецHeritage
Дата5 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - без обводки или с одной стороны?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - без обводки или с одной стороны, составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - без обводки или с одной стороны?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - без обводки или с одной стороны, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск". Без обводки или с одной стороны?

Для продажи пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

