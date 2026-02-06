flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,45 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе Spink за 300 GBP. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stephen Album - 18 ноября 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 275 USD
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 3 ноября 2022
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 3 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 20 октября 2022
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 11 марта 2022
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 11 декабря 2019
ПродавецDavissons Ltd.
Дата11 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 3 декабря 2019
ПродавецTimeLine Auctions
Дата3 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 27 июня 2018
ПродавецCNG
Дата27 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 23 марта 2017
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 23 марта 2017
ПродавецHeritage
Дата23 марта 2017
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 18 января 2017
ПродавецCNG
Дата18 января 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Agora - 12 января 2016
ПродавецAgora
Дата12 января 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Великобритания Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы