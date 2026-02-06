flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1624
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 2153 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1093 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Oslo Myntgalleri - 20 ноября 2022
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата20 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 29 сентября 2022
ПродавецNOONANS
Дата29 сентября 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе St James’s - 26 мая 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 10 марта 2021
ПродавецDNW
Дата10 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 6 февраля 2020
Великобритания 6 пенсов 1624 "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 6 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата6 февраля 2020
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" составляет 290 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1624 года "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1624 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы