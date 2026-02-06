flag
6 пенсов 1604 года "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1604
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1604 года "Третий бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 28000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе CNG - 16 июля 2025
ПродавецCNG
Дата16 июля 2025
СохранностьVF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 9 марта 2023
ПродавецNOONANS
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 3 декабря 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 29 мая 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата29 мая 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 12 мая 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Morton & Eden - 28 ноября 2019
ПродавецMorton & Eden
Дата28 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Stack's - 28 марта 2019
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Stack's - 28 марта 2019
ПродавецStack's
Дата28 марта 2019
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Pegasi Numismatics - 14 ноября 2017
ПродавецPegasi Numismatics
Дата14 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 10 декабря 2016
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 декабря 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 25 мая 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата25 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2016
СохранностьVF
Цена
ПродавецDNW
Дата8 декабря 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2015
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1604 "Третий бюст" на аукционе Agora - 26 мая 2015
ПродавецAgora
Дата26 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1604 года "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" составляет 1600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1604 года "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1604 года "Третий бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1604 года "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

