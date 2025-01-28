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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Вильгельма III (1694-1702)

Всего добавлено монет: 172

Период чеканки Вильгельма III
Каталог монет Вильгельм III 1694-1702
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Монеты Вильгельма III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1701
 Золото $2,700 - 0 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты"
 Серебро $270 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1700
 Золото $2,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1699 "Второй тип"
 Золото $1,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1698 "Второй тип"
 Золото $2,500 - 0 80Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1700 "Первый тип"
 Золото $25,000 - 0 31Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1700 "Второй тип"
 Золото $4,800 - 1 71Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1697
 Золото $230 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1700 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1698 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $4,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1698
 Золото $1,700 - 1 44Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1695 "Первый тип". Слон и замок
 Золото $4,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1701 "Второй тип"
 Золото $62,000 - 1 222Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1698
 Серебро $190 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1698. Слон и замок
 Золото $2,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
2 гинеи 1701
 Золото $13,000 - 0 40Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Второй тип"
 Золото $1,700 - 0 138Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
3 пенса 1699
 Серебро - - 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N "Маленькие щиты"
 Серебро $950 - 0 23Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
3 пенса 1698
 Серебро $65 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1696 "Первый тип"
 Золото $890 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 крона 1700
 Серебро $1,900 - 0 227Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 C "Большие щиты"
 Серебро $480 - 1 27Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1695
 Золото $940 - 0 74Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1696. Слон и замок
 Золото $2,800 - 0 23Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 шиллинг 1699 "Четвертый тип"
 Серебро $560 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1699 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты"
 Серебро $280 - 0 38Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1698 "Новые большие щиты"
 Серебро $670 - 3 382Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Третий тип"
 Золото $18,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Второй тип"
 Золото $2,400 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1699 "Первый тип"
 Золото $27,000 - 0 47Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1696 "Первый тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты"
 Серебро $1,800 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты"
 Серебро $1,000 - 0 67Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1695 "Первый тип"
 Золото $2,400 - 0 69Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1695. Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1699
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1700
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты". Слон и замок
 Серебро $2,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Первый тип"
 Золото $3,600 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты"
 Серебро $460 - 0 46Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты"
 Серебро $270 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1699 "Первый тип". Слон и замок
 Золото $66,000 - 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1700 "Новые большие щиты"
 Серебро $640 - 0 182Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
1/2 пенни 1701
 Медь $380 - 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
4 пенса (1 Грот) 1701
 Серебро $230 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1699
 Серебро $110 - 0 2
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