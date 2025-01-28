Каталог монет Вильгельма III (1694-1702)

Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Монеты Вильгельма III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,700 - 0 26
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1701
Серебро $270 - 0 11
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты"
Золото $2,800 - 0 11
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1700
Золото $1,100 - 0 7
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1699 "Второй тип"
Золото $2,500 - 0 80
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1698 "Второй тип"
Золото $25,000 - 0 31
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1700 "Первый тип"
Золото $4,800 - 1 71
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1700 "Второй тип"
Золото $230 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1697
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Второй тип". Слон и замок
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1700 "Второй тип". Слон и замок
Золото $4,800 - 0 11
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1698 "Второй тип". Слон и замок
Золото $1,700 - 1 44
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1698
Золото $4,400 - 0 6
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1695 "Первый тип". Слон и замок
Золото $62,000 - 1 222
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1701 "Второй тип"
Серебро $190 - 0 4
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1698
Золото $2,000 - 0 1
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1698. Слон и замок
Золото $13,000 - 0 40
Великобритания, Вильгельм III
2 гинеи 1701
Золото $1,700 - 0 138
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Второй тип"
Серебро - - 0 14
Великобритания, Вильгельм III
3 пенса 1699
Серебро $950 - 0 23
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N "Маленькие щиты"
Серебро $65 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III
3 пенса 1698
Золото $890 - 0 8
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1696 "Первый тип"
Серебро $1,900 - 0 227
Великобритания, Вильгельм III
1 крона 1700
Серебро $480 - 1 27
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 C "Большие щиты"
Золото $940 - 0 74
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1695
Золото $2,800 - 0 23
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1696. Слон и замок
Серебро $560 - 0 17
Великобритания, Вильгельм III
1 шиллинг 1699 "Четвертый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1699 "Второй тип". Слон и замок
Серебро $280 - 0 38
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты"
Серебро $670 - 3 382
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1698 "Новые большие щиты"
Золото $18,000 - 0 8
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Третий тип"
Золото $2,400 - 0 5
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Второй тип"
Золото $27,000 - 0 47
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1699 "Первый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1696 "Первый тип". Слон и замок
Серебро $1,800 - 0 9
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты"
Серебро $1,000 - 0 67
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты"
Золото $2,400 - 0 69
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1695 "Первый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1701 "Второй тип". Слон и замок
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1695. Слон и замок
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III
1/2 гинеи 1699
Серебро - - 0 1
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1700
Серебро $2,300 - 0 12
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты". Слон и замок
Золото $3,600 - 0 9
Великобритания, Вильгельм III
1 гинея 1697 "Первый тип"
Серебро $460 - 0 46
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты"
Серебро $270 - 0 9
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты"
Золото $66,000 - 0 24
Великобритания, Вильгельм III
5 гиней 1699 "Первый тип". Слон и замок
Серебро $640 - 0 182
Великобритания, Вильгельм III
1/2 кроны (Полукрона) 1700 "Новые большие щиты"
Медь $380 - 0 14
Великобритания, Вильгельм III
1/2 пенни 1701
Серебро $230 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III
4 пенса (1 Грот) 1701
Серебро $110 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III
2 пенса 1699
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