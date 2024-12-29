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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1697 года N "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года N "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года N "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 13 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - March 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 N "Большие щиты" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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