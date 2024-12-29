Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1697 года N "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Норидж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 13 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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