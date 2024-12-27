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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1697 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1697 Первый тип
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гинея 1697 Второй тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 гинея 1697 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1697
Средняя цена 230 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1697
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 Большие щиты
Средняя цена 200 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 B Большие щиты
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 C Большие щиты
Средняя цена 480 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 E Большие щиты
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 N Большие щиты
Средняя цена 280 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1697 y Большие щиты
Средняя цена 410 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 Первый тип
Средняя цена 360 $
Продажи
2 139
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 B Первый тип
Средняя цена 330 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 C Первый тип
Средняя цена 500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 E Первый тип
Средняя цена 390 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 N Первый тип
Средняя цена 430 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 y Первый тип Строчная буква "y"
Средняя цена 520 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 Y Первый тип Прописная буква "Y"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 Третий тип
Средняя цена 290 $
Продажи
1 122
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 B Третий тип
Средняя цена 670 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 C Третий тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 E Третий тип
Средняя цена 190 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 N Третий тип
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1697 y Третий тип
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 Первый тип
Средняя цена 170 $
Продажи
2 54
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 B Первый тип Большие короны
Средняя цена 250 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 B Первый тип Малые короны
Средняя цена 270 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 C Первый тип Большие короны
Средняя цена 330 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 C Первый тип Малые короны
Средняя цена 210 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 E Первый тип Большие короны
Средняя цена 240 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 E Первый тип Малые короны
Средняя цена 180 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 N Первый тип
Средняя цена 160 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 y Первый тип
Средняя цена 270 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 Второй тип
Средняя цена 130 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 Y Третий тип
Средняя цена 250 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 Третий тип Большие короны
Средняя цена 280 $
Продажи
3 379
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 Третий тип Малые короны
Средняя цена 180 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 B Третий тип
Средняя цена 220 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 C Третий тип Большие короны
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 C Третий тип Малые короны
Средняя цена 340 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 E Третий тип Большие короны
Средняя цена 280 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1697 E Третий тип Малые короны
Средняя цена 350 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1697
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1697
Средняя цена 200 $
Продажи
1 45
Аверс
Реверс
Фартинг 1697
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 27
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