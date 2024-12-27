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Великобритания
1697
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
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1660-1685
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Великобритания
1697
Монеты Великобритании 1697 года
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Медь
Золотые монеты
1 гинея 1697 Первый тип
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
9
1 гинея 1697 Второй тип
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
5
1 гинея 1697 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 гинеи 1697
Средняя цена
230 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
1 крона 1697
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
20
1/2 кроны (Полукрона) 1697 Большие щиты
Средняя цена
200 $
Продажи
0
145
1/2 кроны (Полукрона) 1697 B Большие щиты
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
41
1/2 кроны (Полукрона) 1697 C Большие щиты
Средняя цена
480 $
Продажи
1
27
1/2 кроны (Полукрона) 1697 E Большие щиты
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
67
1/2 кроны (Полукрона) 1697 N Большие щиты
Средняя цена
280 $
Продажи
0
38
1/2 кроны (Полукрона) 1697 y Большие щиты
Средняя цена
410 $
Продажи
0
44
1 шиллинг 1697 Первый тип
Средняя цена
360 $
Продажи
2
139
1 шиллинг 1697 B Первый тип
Средняя цена
330 $
Продажи
0
11
1 шиллинг 1697 C Первый тип
Средняя цена
500 $
Продажи
0
18
1 шиллинг 1697 E Первый тип
Средняя цена
390 $
Продажи
0
8
1 шиллинг 1697 N Первый тип
Средняя цена
430 $
Продажи
0
23
1 шиллинг 1697 y Первый тип
Строчная буква "y"
Средняя цена
520 $
Продажи
0
11
1 шиллинг 1697 Y Первый тип
Прописная буква "Y"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 шиллинг 1697 Третий тип
Средняя цена
290 $
Продажи
1
122
1 шиллинг 1697 B Третий тип
Средняя цена
670 $
Продажи
0
18
1 шиллинг 1697 C Третий тип
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
29
1 шиллинг 1697 E Третий тип
Средняя цена
190 $
Продажи
0
7
1 шиллинг 1697 N Третий тип
Средняя цена
95 $
Продажи
0
7
1 шиллинг 1697 y Третий тип
Средняя цена
350 $
Продажи
0
8
6 пенсов 1697 Первый тип
Средняя цена
170 $
Продажи
2
54
6 пенсов 1697 B Первый тип
Большие короны
Средняя цена
250 $
Продажи
0
8
6 пенсов 1697 B Первый тип
Малые короны
Средняя цена
270 $
Продажи
0
49
6 пенсов 1697 C Первый тип
Большие короны
Средняя цена
330 $
Продажи
0
5
6 пенсов 1697 C Первый тип
Малые короны
Средняя цена
210 $
Продажи
0
27
6 пенсов 1697 E Первый тип
Большие короны
Средняя цена
240 $
Продажи
0
5
6 пенсов 1697 E Первый тип
Малые короны
Средняя цена
180 $
Продажи
0
19
6 пенсов 1697 N Первый тип
Средняя цена
160 $
Продажи
0
17
6 пенсов 1697 y Первый тип
Средняя цена
270 $
Продажи
0
12
6 пенсов 1697 Второй тип
Средняя цена
130 $
Продажи
0
46
6 пенсов 1697 Y Третий тип
Средняя цена
250 $
Продажи
0
3
6 пенсов 1697 Третий тип
Большие короны
Средняя цена
280 $
Продажи
3
379
6 пенсов 1697 Третий тип
Малые короны
Средняя цена
180 $
Продажи
0
15
6 пенсов 1697 B Третий тип
Средняя цена
220 $
Продажи
0
10
6 пенсов 1697 C Третий тип
Большие короны
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
6 пенсов 1697 C Третий тип
Малые короны
Средняя цена
340 $
Продажи
0
9
6 пенсов 1697 E Третий тип
Большие короны
Средняя цена
280 $
Продажи
0
3
6 пенсов 1697 E Третий тип
Малые короны
Средняя цена
350 $
Продажи
0
4
4 пенса (1 Грот) 1697
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1/2 пенни 1697
Средняя цена
200 $
Продажи
1
45
Фартинг 1697
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
27
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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