Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года C "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Большие короны
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком C. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе London Coins LTD за 440 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2015.
Сохранность
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VG10 NGC
Цена
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