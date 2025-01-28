flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года C "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Большие короны

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года C "Первый тип" Большие короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года C "Первый тип" Большие короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком C. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе London Coins LTD за 440 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Schulman (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1697 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть