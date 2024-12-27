Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 6 пенсов Вильгельма III - Великобритания
6 пенсов 1695-1697Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1695 Ранняя арфа 0 161696 Ранняя арфа 0 2541696 Поздняя арфа. Большие короны 0 21696 Поздняя арфа. Малые короны 0 11696 B Ранняя арфа 0 191696 B Поздняя арфа 0 41696 C Ранняя арфа 0 131696 C Поздняя арфа 0 01696 E Ранняя арфа 0 91696 N Ранняя арфа 0 271696 N Поздняя арфа 0 01696 Y Ранняя арфа. Прописная буква "Y" 0 111696 y Ранняя арфа. Строчная буква "y" 0 551697 2 541697 B Большие короны 0 81697 B Малые короны 0 491697 C Большие короны 0 51697 C Малые короны 0 271697 E Большие короны 0 51697 E Малые короны 0 191697 N 0 171697 y 0 12
6 пенсов 1696-1701Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1696 E 0 41696 Y 0 21697 Y 0 31697 Большие короны 3 3791697 Малые короны 0 151697 B 0 101697 C Большие короны 0 31697 C Малые короны 0 91697 E Большие короны 0 31697 E Малые короны 0 41698 0 191698 Перья в углах 0 261699 0 21699 Перья в углах 0 181699 Розы в углах 0 171700 0 921700 Перья только под портретом 0 61701 0 16
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