Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года C "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком C. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2107 проданному на аукционе London Coins LTD за 600 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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