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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года C "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа

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Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком C. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2107 проданному на аукционе London Coins LTD за 600 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Spink (2)
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе CNG - December 16, 2020
Продавец CNG
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе CNG - June 1, 2016
Продавец CNG
Дата 1 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 13, 2016
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе Heritage - March 19, 2015
Великобритания 6 пенсов 1696 C "Первый тип" на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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