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Великобритания
1696
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
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Великобритания
1696
Монеты Великобритании 1696 года
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Серебро
Медь
Золотые монеты
1 гинея 1696 Первый тип
Средняя цена
890 $
Продажи
0
8
1 гинея 1696 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 гинеи 1696
Слон и замок
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
23
Серебряные монеты
1 крона 1696
Средняя цена
470 $
Продажи
0
392
1 крона 1696
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крона 1696
Средняя цена
350 $
Продажи
1
201
1/2 кроны (Полукрона) 1696 Маленькие щиты
Средняя цена
460 $
Продажи
0
46
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B Маленькие щиты
Средняя цена
270 $
Продажи
0
9
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C Маленькие щиты
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
9
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E Маленькие щиты
Средняя цена
270 $
Продажи
0
11
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N Маленькие щиты
Средняя цена
950 $
Продажи
0
23
1/2 кроны (Полукрона) 1696 y Маленькие щиты
Средняя цена
160 $
Продажи
0
8
1/2 кроны (Полукрона) 1696 Большие щиты
Средняя цена
700 $
Продажи
0
30
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B Большие щиты
Средняя цена
490 $
Продажи
0
17
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C Большие щиты
Средняя цена
220 $
Продажи
0
28
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E Большие щиты
Средняя цена
210 $
Продажи
0
24
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N Большие щиты
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1/2 кроны (Полукрона) 1696 y Большие щиты
Средняя цена
210 $
Продажи
0
19
1 шиллинг 1696 Первый тип
Средняя цена
360 $
Продажи
0
89
1 шиллинг 1696 B Первый тип
Средняя цена
280 $
Продажи
0
32
1 шиллинг 1696 C Первый тип
Средняя цена
790 $
Продажи
0
27
1 шиллинг 1696 E Первый тип
Средняя цена
360 $
Продажи
0
18
1 шиллинг 1696 N Первый тип
Средняя цена
360 $
Продажи
0
19
1 шиллинг 1696 y Первый тип
Строчная буква "y"
Средняя цена
360 $
Продажи
0
24
1 шиллинг 1696 Y Первый тип
Прописная буква "Y"
Средняя цена
330 $
Продажи
0
12
1 шиллинг 1696 C Третий тип
Средняя цена
330 $
Продажи
0
6
1 шиллинг 1696 E Третий тип
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 шиллинг 1696 y Третий тип
Средняя цена
830 $
Продажи
0
2
6 пенсов 1696 Первый тип
Ранняя арфа
Средняя цена
190 $
Продажи
0
254
6 пенсов 1696 Первый тип
Поздняя арфа. Большие короны
Средняя цена
240 $
Продажи
0
2
6 пенсов 1696 Первый тип
Поздняя арфа. Малые короны
Средняя цена
80 $
Продажи
0
1
6 пенсов 1696 B Первый тип
Ранняя арфа
Средняя цена
250 $
Продажи
0
19
6 пенсов 1696 B Первый тип
Поздняя арфа
Средняя цена
240 $
Продажи
0
4
6 пенсов 1696 C Первый тип
Ранняя арфа
Средняя цена
230 $
Продажи
0
13
6 пенсов 1696 C Первый тип
Поздняя арфа
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 пенсов 1696 E Первый тип
Ранняя арфа
Средняя цена
100 $
Продажи
0
9
6 пенсов 1696 N Первый тип
Ранняя арфа
Средняя цена
160 $
Продажи
0
27
6 пенсов 1696 N Первый тип
Поздняя арфа
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 пенсов 1696 Y Первый тип
Ранняя арфа. Прописная буква "Y"
Средняя цена
140 $
Продажи
0
11
6 пенсов 1696 y Первый тип
Ранняя арфа. Строчная буква "y"
Средняя цена
280 $
Продажи
0
55
6 пенсов 1696 Второй тип
Средняя цена
310 $
Продажи
0
24
6 пенсов 1696 E Третий тип
Средняя цена
540 $
Продажи
0
4
6 пенсов 1696 Y Третий тип
Средняя цена
560 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1/2 пенни 1696
Средняя цена
500 $
Продажи
0
15
Фартинг 1696
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
7
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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