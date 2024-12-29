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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1696 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1696 Первый тип
Средняя цена 890 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 гинея 1696 Первый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1696 Слон и замок
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1696
Средняя цена 470 $
Продажи
0 392
Аверс
Реверс
1 крона 1696
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крона 1696
Средняя цена 350 $
Продажи
1 201
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 Маленькие щиты
Средняя цена 460 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B Маленькие щиты
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C Маленькие щиты
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E Маленькие щиты
Средняя цена 270 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N Маленькие щиты
Средняя цена 950 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 y Маленькие щиты
Средняя цена 160 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 Большие щиты
Средняя цена 700 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 B Большие щиты
Средняя цена 490 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 C Большие щиты
Средняя цена 220 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 E Большие щиты
Средняя цена 210 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 N Большие щиты
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1696 y Большие щиты
Средняя цена 210 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 Первый тип
Средняя цена 360 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 B Первый тип
Средняя цена 280 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 C Первый тип
Средняя цена 790 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 E Первый тип
Средняя цена 360 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 N Первый тип
Средняя цена 360 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 y Первый тип Строчная буква "y"
Средняя цена 360 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 Y Первый тип Прописная буква "Y"
Средняя цена 330 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 C Третий тип
Средняя цена 330 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 E Третий тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1696 y Третий тип
Средняя цена 830 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 190 $
Продажи
0 254
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Первый тип Поздняя арфа. Большие короны
Средняя цена 240 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Первый тип Поздняя арфа. Малые короны
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 B Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 250 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 B Первый тип Поздняя арфа
Средняя цена 240 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 C Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 C Первый тип Поздняя арфа
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 E Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 N Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 N Первый тип Поздняя арфа
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Y Первый тип Ранняя арфа. Прописная буква "Y"
Средняя цена 140 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 y Первый тип Ранняя арфа. Строчная буква "y"
Средняя цена 280 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Второй тип
Средняя цена 310 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 E Третий тип
Средняя цена 540 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пенсов 1696 Y Третий тип
Средняя цена 560 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1696
Средняя цена 500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1696
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 7
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