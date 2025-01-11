Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года C "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Spink UK за 3000 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (7)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- London Coins (3)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (4)
- Spink (6)
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск