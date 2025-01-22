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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 шиллинг Вильгельма III - Великобритания

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1 шиллинг 1695-1697

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1695 0 211696 0 891696 B 0 321696 C 0 271696 E 0 181696 N 0 191696 y Строчная буква "y" 0 241696 Y Прописная буква "Y" 0 121697 2 1391697 B 0 111697 C 0 181697 E 0 81697 N 0 231697 y Строчная буква "y" 0 111697 Y Прописная буква "Y" 0 0
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1 шиллинг 1696-1698

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1696 C 0 61696 E 0 01696 y 0 21697 1 1221697 B 0 181697 C 0 291697 E 0 71697 N 0 71697 y 0 81698 0 101698 Перья в углах 0 5
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1 шиллинг 1699-1701

Пятый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1699 0 141699 Розы в углах 0 91699 Перья в углах 0 121700 1 2841700 Перья только под портретом 0 41701 0 71701 Перья в углах 0 14
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1 шиллинг 1698-1699

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1698 0 241699 0 17
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