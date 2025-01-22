Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1 шиллинг Вильгельма III - Великобритания
1 шиллинг 1695-1697Первый тип
1 шиллинг 1696-1698Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1696 C 0 61696 E 0 01696 y 0 21697 1 1221697 B 0 181697 C 0 291697 E 0 71697 N 0 71697 y 0 81698 0 101698 Перья в углах 0 5
1 шиллинг 1699-1701Пятый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1699 0 141699 Розы в углах 0 91699 Перья в углах 0 121700 1 2841700 Перья только под портретом 0 41701 0 71701 Перья в углах 0 14
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