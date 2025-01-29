Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года y "Первый тип". Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Строчная буква "y"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком y. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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