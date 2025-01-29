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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года y "Первый тип". Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Строчная буква "y"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года y "Первый тип" Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года y "Первый тип" Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком y. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 9, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - March 16, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - February 3, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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