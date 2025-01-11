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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года Y "Первый тип". Прописная буква "Y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Прописная буква "Y"

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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