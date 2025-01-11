Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 800 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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