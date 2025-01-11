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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 800 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - May 17, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Третий тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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