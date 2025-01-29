Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 30226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
2769 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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