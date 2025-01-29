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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 30226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
2769 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - May 23, 2013
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - May 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе CNG - January 5, 2009
Продавец CNG
Дата 5 января 2009
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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