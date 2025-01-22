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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1699 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1699 Первый тип
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
5 гиней 1699 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 66000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 гинея 1699 Второй тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 гинея 1699 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1699
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1699 Новые большие щиты
Средняя цена 400 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1699 Пятый тип
Средняя цена 810 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1699 Пятый тип Розы в углах
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1699 Пятый тип Перья в углах
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1699 Четвертый тип
Средняя цена 560 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пенсов 1699 Третий тип
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1699 Третий тип Перья в углах
Средняя цена 320 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 пенсов 1699 Третий тип Розы в углах
Средняя цена 580 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1699
Средняя цена 350 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1699
Средняя цена
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1699
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1699
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1699 Дата в легенде
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1699 Дата под чертой
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Фартинг 1699 Дата под чертой
Средняя цена 300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Фартинг 1699 Дата в легенде
Средняя цена 640 $
Продажи
1 29
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