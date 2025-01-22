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Великобритания
1699
Великобритания
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Вильгельм III и Мария II
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Анна
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Георг I
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Вильгельм IV
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Великобритания
1699
Монеты Великобритании 1699 года
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Медь
Золотые монеты
5 гиней 1699 Первый тип
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
47
5 гиней 1699 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
66000 $
Продажи
0
24
1 гинея 1699 Второй тип
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
7
1 гинея 1699 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 гинеи 1699
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1699 Новые большие щиты
Средняя цена
400 $
Продажи
0
30
1 шиллинг 1699 Пятый тип
Средняя цена
810 $
Продажи
0
14
1 шиллинг 1699 Пятый тип
Розы в углах
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
9
1 шиллинг 1699 Пятый тип
Перья в углах
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
12
1 шиллинг 1699 Четвертый тип
Средняя цена
560 $
Продажи
0
17
6 пенсов 1699 Третий тип
Средняя цена
280 $
Продажи
0
2
6 пенсов 1699 Третий тип
Перья в углах
Средняя цена
320 $
Продажи
0
18
6 пенсов 1699 Третий тип
Розы в углах
Средняя цена
580 $
Продажи
0
17
4 пенса (1 Грот) 1699
Средняя цена
350 $
Продажи
0
1
3 пенса 1699
Средняя цена
—
Продажи
0
14
2 пенса 1699
Средняя цена
110 $
Продажи
0
2
Пенни 1699
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1/2 пенни 1699
Дата в легенде
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
34
1/2 пенни 1699
Дата под чертой
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
31
Фартинг 1699
Дата под чертой
Средняя цена
300 $
Продажи
0
5
Фартинг 1699
Дата в легенде
Средняя цена
640 $
Продажи
1
29
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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