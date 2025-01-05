Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1699 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата под чертой
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1699 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 300 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.
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