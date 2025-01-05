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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1699 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата под чертой

Аверс монеты - Фартинг 1699 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1699 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Davissons Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1699 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 300 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

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