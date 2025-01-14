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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1699 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4216 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 353 USD. Торги состоялись 25 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1699 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1699 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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