Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1699 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4216 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 353 USD. Торги состоялись 25 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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