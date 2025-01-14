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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Вильгельма III - Великобритания

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4 пенса (1 Грот) 1697-1702

Год Знак Описание Продажи Продажи
1697 0 01698 0 11699 0 11700 0 11701 0 21702 0 4
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